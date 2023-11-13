Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Британии рассказали о проверенном рецепте "вашингтонской кухни": Украину использовали как таран
Кратковременные ограничения на полеты были зарегистрированы в двух аэропортах Москвы
В Германии предложили новый шаг для борьбы с антисемитизмом
В Минобороны РФ рассказали о паническом страхе ВСУ перед "Солнцепёками"
Учёные назвали четыре фрукта, которые помогают снизить холестерин
Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании
Племянница Максима Галкина* Алина начала карьеру блогера, чтобы стать популярной
Shaman спел гимн и встал на колено на Русском экономическом форуме в Челябинске
Washington Post: ХАМАС хотел продолжить наступление с сектора Газа до Западного берега

Покинувшие сектор Газа россияне заявили, что рады выехать из "этого ада"

1:06
Мир

Граждане России, которым помогли эвакуироваться из Газы, рассказали, как они выживали на фоне палестино-израильского конфликта.

Покинувшие сектор Газа россияне заявили, что рады выехать из "этого ада"
Фото: openverse.org by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0.

По словам россиянки Татьяны Катбы, людям в секторе Газа приходится искать воду, хлеб, места для сна и личной гигиены. Она добавила, что Израиль сильно "бомбит" Газу, которая столкнулась с острым дефицитом продуктов питания.

Ещё один гражданин РФ, представивший Ауном, заявил о "сильнейшей войне" ЦАХАЛ против сектора Газа. Он поблагодарил российское руководство за помощь с эвакуацией.

"Мы очень сильно благодарим нашего посла и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада", — подчеркнул мужчина в беседе с РИА Новости.

Он также похвалил советника главы МЧС Даниила Мартынова, назвав его настоящим командиром.

10 ноября первые россияне стали прибывать на контрольный пункт пропуска "Рафах" для того, чтобы уехать из Газы. Их эвакуировали на российских самолётах Ил-76.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Граждан России эвакуируют из сектора Газа
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Последние материалы
Кратковременные ограничения на полеты были зарегистрированы в двух аэропортах Москвы
В Минобороны РФ рассказали о паническом страхе ВСУ перед "Солнцепёками"
Учёные назвали четыре фрукта, которые помогают снизить холестерин
Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании
Племянница Максима Галкина* Алина начала карьеру блогера, чтобы стать популярной
Shaman спел гимн и встал на колено на Русском экономическом форуме в Челябинске
Washington Post: ХАМАС хотел продолжить наступление с сектора Газа до Западного берега
Ученые рассказали, что каждая ноздря человека воспринимает уникальный запах мира
В Москве нашли мёртвой 13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда
Hindustan Times: Зеленский "храбрится", заявляя что будет противостоять РФ даже без помощи США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников