Покинувшие сектор Газа россияне заявили, что рады выехать из "этого ада"

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Граждане России, которым помогли эвакуироваться из Газы, рассказали, как они выживали на фоне палестино-израильского конфликта.

Фото: openverse.org by Israel Defense Forces is licensed under CC BY-NC 2.0.

По словам россиянки Татьяны Катбы, людям в секторе Газа приходится искать воду, хлеб, места для сна и личной гигиены. Она добавила, что Израиль сильно "бомбит" Газу, которая столкнулась с острым дефицитом продуктов питания.

Ещё один гражданин РФ, представивший Ауном, заявил о "сильнейшей войне" ЦАХАЛ против сектора Газа. Он поблагодарил российское руководство за помощь с эвакуацией.

"Мы очень сильно благодарим нашего посла и президента Владимира Путина за то, что они помогли нам выйти из этого ада", — подчеркнул мужчина в беседе с РИА Новости.

Он также похвалил советника главы МЧС Даниила Мартынова, назвав его настоящим командиром.

10 ноября первые россияне стали прибывать на контрольный пункт пропуска "Рафах" для того, чтобы уехать из Газы. Их эвакуировали на российских самолётах Ил-76.

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