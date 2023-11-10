Два самолета Ил-76 из России находятся в аэропорту Каира и готовы перевезти эвакуированных из сектора Газа. Граждане РФ находятся на КПП "Рафах".
"На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", — рассказал источник РИА Новости.
По его словам, с той же целью в Египте приземлится третий российский самолет.
Самолет Ил-76 МЧС России утром 10 ноября вылетел из Казани с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Россиян встретят дипломаты.
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