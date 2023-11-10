Военная разведка Эстонии сообщила о том, что ВС РФ перехватили инициативу в зоне СВО

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Инициатива в зоне спецоперации на Украине перешла на сторону российских военных, которые нарастили интенсивность атак в районе конфликта. Такие данные обнародовал разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Атаки, которые проводит российская армия на на двух основных участках фронта - на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР, ведутся с удвоенной интенсивностью, заметили в эстонском ведомстве.

Эксперты отметили, что русские проводили атаки в среднем по 64 раза в течение прошедшей недели. При этом российские военные не испытывают нехватки техники или живой силы, и не дают расслабиться ВСУ ни на минуту.

"ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР", - заявили в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

Эстонские эксперты сделали вывод о том, что Россия методично движется к достижению своих первоначальных задач в рамках СВО - "захвату ЛНР и ДНР в пределах их административных границ".