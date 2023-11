Your browser does not support the audio element.

Инициатива в зоне спецоперации на Украине перешла на сторону российских военных, которые нарастили интенсивность атак в районе конфликта. Такие данные обнародовал разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.