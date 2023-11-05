Под боком у России зреет новый конфликт — талибы* роют огромный канал

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Новые власти Афганистана роют огромный канал на реке Амударья, который по задумке "Талибана"* сможет поставлять воду сразу в три провинции страны, однако, Куш-Тепа протяжённостью 285 км, угрожает Узбекистану и Туркменистану засухой.

Фото: EPA

По мнению аналитиков, подобные действия талибов* могут привести к вооружённому конфликту прямо под боком у России. Так как власти Узбекистана и Туркменистана уже подчеркнули, что фактически "Талибан"* не связан никакими обязательствами международных соглашений, а значит, диалог с Кабулом затруднителен.

"Мы видим, что Туркменистан и Узбекистан пока реагируют осторожно. Очевидно, ни Ашхабад, ни Ташкент не хотят роста напряжённости. Возможно, надеются, что всё-таки смогут с Кабулом договориться. Или рассчитывают, что афганцам не хватит денег для завершения строительства", — пояснила завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева "Известиям".

Как подчеркнули эксперты, из-за того, что афганские власти строят канал по устаревшим технологиям, весомая часть воды будет уходить на "ненужную" сухую почву, и регионы ниже по течению Амударьи окажутся под угрозой засухи.

*террористическая организация, запрещённая в России.

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