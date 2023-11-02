Пранк Вована и Лексуса вывел Мелони из себя

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сильно зла на своих подчинённых, по халатности которых Вовану и Лексусу удалось её разыграть. Об этом пишет онлайн-газета Affaritaliani со ссылкой на источники, близкие к высокопоставленной жертве пранка.

Фото: Сайт правительства Италии

"Джорджа Мелони в ярости на своих сотрудников", — утверждает издание.

Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным функционером Африканского союза. Она поверила и рассказала им много лишнего — в частности, об усталости от Украины и разочаровании неудавшимся контрнаступлением ВСУ.

"Сенсационная ошибка, из-за которой Мелони стала объектом насмешек со стороны русских по такому деликатному вопросу, как украинский кризис", — говорится в материале.

Виновным в ошибке признали руководителя дипломатического офиса Дворца Киджи Франческо Тало — это его сотрудники, получив сообщение от пранкеров, не заподозрили обмана и соединили их с премьером — то ли из-за недостатка времени, то ли в силу банального разгильдяйства. Теперь Тало "не сносить головы", пишет Affaritaliani.

Того же мнения придерживается la Repubblica.

"Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней", — полагает газета.

О том, что Франческо Тало взял на себя ответственность за инцидент, сообщила и Corriere della Sera. Продолжается служебная проверка, возможно, кроме его головы, полетят и другие.