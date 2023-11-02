Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сильно зла на своих подчинённых, по халатности которых Вовану и Лексусу удалось её разыграть. Об этом пишет онлайн-газета Affaritaliani со ссылкой на источники, близкие к высокопоставленной жертве пранка.
"Джорджа Мелони в ярости на своих сотрудников", — утверждает издание.
Напомним, пранкеры позвонили Мелони, представившись высокопоставленным функционером Африканского союза. Она поверила и рассказала им много лишнего — в частности, об усталости от Украины и разочаровании неудавшимся контрнаступлением ВСУ.
"Сенсационная ошибка, из-за которой Мелони стала объектом насмешек со стороны русских по такому деликатному вопросу, как украинский кризис", — говорится в материале.
Виновным в ошибке признали руководителя дипломатического офиса Дворца Киджи Франческо Тало — это его сотрудники, получив сообщение от пранкеров, не заподозрили обмана и соединили их с премьером — то ли из-за недостатка времени, то ли в силу банального разгильдяйства. Теперь Тало "не сносить головы", пишет Affaritaliani.
Того же мнения придерживается la Repubblica.
"Тало, будучи в шаге от выхода на пенсию, покинет свой пост по истечении срока полномочий, в течение нескольких дней", — полагает газета.
О том, что Франческо Тало взял на себя ответственность за инцидент, сообщила и Corriere della Sera. Продолжается служебная проверка, возможно, кроме его головы, полетят и другие.
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