Члены украинского правительства понимают, что их страна не сможет одержать победу в конфликте с Вооружёнными силами РФ. Об этом сообщает American Thinker.
По информации журнала, именно из-за осознания неминуемого поражения чиновники на Украине стали воровать западное финансирование.
"Печально, что чиновники, ворующие эти средства, должно быть осознают, что боевые действия проиграны и Украина в итоге не победит", — сказано в публикации.
Как пояснила автор статьи, украинская армия находится в плачевном состоянии, а рядовые граждане этой страны устремились в ЕС искать новое место жительства. Она считает, что чиновники сбегут из Киева с западными деньгами, когда положение ВСУ ещё сильнее ухудшится.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что существенного прорыва на линии соприкосновения не будет, поскольку украинский конфликт зашёл в тупик.
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