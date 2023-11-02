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Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ

1:01
Мир

Члены украинского правительства понимают, что их страна не сможет одержать победу в конфликте с Вооружёнными силами РФ. Об этом сообщает American Thinker.

Журнал American Thinker: на Украине понимают, что страна проиграет конфликт с РФ
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации журнала, именно из-за осознания неминуемого поражения чиновники на Украине стали воровать западное финансирование.

"Печально, что чиновники, ворующие эти средства, должно быть осознают, что боевые действия проиграны и Украина в итоге не победит", — сказано в публикации.

Как пояснила автор статьи, украинская армия находится в плачевном состоянии, а рядовые граждане этой страны устремились в ЕС искать новое место жительства. Она считает, что чиновники сбегут из Киева с западными деньгами, когда положение ВСУ ещё сильнее ухудшится.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что существенного прорыва на линии соприкосновения не будет, поскольку украинский конфликт зашёл в тупик.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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