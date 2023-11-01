Лондонская библиотека закрылась из-за множества клопов

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Библиотека на западе Лондона временно закрылась из-за появления большого количества постельных клопов. Эту информацию сообщила Би-би-си, ссылаясь на муниципальные власти.

Фото: wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот случай касается Центральной библиотеки в боро Илинг, Лондон. Представители местных властей отметили, что они приняли решение о временном закрытии библиотеки, учитывая беспокойство посетителей и сотрудников.

Ранее Франция столкнулась с аналогичной проблемой появления клопов, что привело к закрытию нескольких школ с численностью около 1,5 тысячи учащихся. Министр образования Франции, Орельен Руссо, призвал общественность сохранить спокойствие и не впадать в панику. Он подчеркнул, что данная ситуация не связана с миграцией, а наибольшее беспокойство вызывает стоимость профилактических мероприятий по уничтожению клопов, которая может составлять от 2 до 3 тысяч евро.

В октябре мэр Лондона, Садик Хан, заверил горожан, что в городе будут приняты меры по предотвращению распространения клопов. Он заявил, что коммунальные службы ежедневно проводят дезинфекцию в общественном транспорте. Однако газета The Guardian сообщила, что в последние недели жители Лондона неоднократно сталкивались с клопами даже в метро.

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