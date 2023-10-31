Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провёл встречу с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.
Как сообщает информагентство Исламской республики IRNA, это уже вторая встреча с того времени, когда боевики ХАМАС двинулись из Газы на территорию Израиля.
В ходе переговоров дипломаты обсудили последние события, происходящие в районе Газа. Информации о других подробностях встречи нет.
Как уточняет IRNA, прежде Хосейн Амир Абдоллахиан провёл встречу с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время переговоров глава внешнеполитического иранского ведомства обратил внимание, что армия Израиля не в силах противостоять палестинскому сопротивлению. В свою очередь, эмир Катара ответил, что в различных странах продолжаются демонстрации в поддержку Палестины. Это, по мнению эмира, указывает на неприятие в мире преступлений со стороны Израиля.
Абдоллахиан также провёл переговоры с премьер-министром и главой МИД эмирата Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани. Планируется, что после своего визита в Катар он отправится в Турцию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.