Глава МИД Ирана встретился в Дохе с главой политбюро движения ХАМАС

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провёл встречу с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

Фото: соцсети

Как сообщает информагентство Исламской республики IRNA, это уже вторая встреча с того времени, когда боевики ХАМАС двинулись из Газы на территорию Израиля.

В ходе переговоров дипломаты обсудили последние события, происходящие в районе Газа. Информации о других подробностях встречи нет.

Как уточняет IRNA, прежде Хосейн Амир Абдоллахиан провёл встречу с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время переговоров глава внешнеполитического иранского ведомства обратил внимание, что армия Израиля не в силах противостоять палестинскому сопротивлению. В свою очередь, эмир Катара ответил, что в различных странах продолжаются демонстрации в поддержку Палестины. Это, по мнению эмира, указывает на неприятие в мире преступлений со стороны Израиля.

Абдоллахиан также провёл переговоры с премьер-министром и главой МИД эмирата Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани. Планируется, что после своего визита в Катар он отправится в Турцию.