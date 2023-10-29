Запад потребует Украину платить по счетам, но Киев этого сделать просто не сможет, поскольку погряз в долгах.
Об этом сообщает испанское издание Rebeliоn.
Когда российская СВО закончится, будущее правительство Украины столкнётся с критической ситуацией — поставщики оружия станут требовать платы за свою "помощь".
Украинское Минфин сообщило, что уровень госдолга достиг рекордной отметки в 134 млрд долл. — почти 85 процентов ВВП. Это результат неолиберальной политики сменявших друг друга правительств, плюс деньги, одолженные МВФ в обмен на реформы, и "войны" с РФ, которую спонсирует НАТО.
Но расплатиться по долгам Киев уже не сможет: режим набирает новые кредиты для закрытия старых, и распродает свои предприятия. Украина превратилась в несостоявшееся государство, подытожило издание.
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