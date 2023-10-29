Украину предупредили: Запад потребует платить по счетам, но Киев не сможет

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Запад потребует Украину платить по счетам, но Киев этого сделать просто не сможет, поскольку погряз в долгах.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Об этом сообщает испанское издание Rebeliоn.

Когда российская СВО закончится, будущее правительство Украины столкнётся с критической ситуацией — поставщики оружия станут требовать платы за свою "помощь".

Украинское Минфин сообщило, что уровень госдолга достиг рекордной отметки в 134 млрд долл. — почти 85 процентов ВВП. Это результат неолиберальной политики сменявших друг друга правительств, плюс деньги, одолженные МВФ в обмен на реформы, и "войны" с РФ, которую спонсирует НАТО.

Но расплатиться по долгам Киев уже не сможет: режим набирает новые кредиты для закрытия старых, и распродает свои предприятия. Украина превратилась в несостоявшееся государство, подытожило издание.

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