Опубликовано видео секретного прилета Ким Чен Ына в Китай

Японские операторы засняли момент, как лидер КНДР Ким Чен Ын спускается с борта самолета после прибытия в Пекин.

Фото: кадр из видео японской телекомпании NTV

Операторы японской телекомпании NTV обнародовали их на сайте вещателя. По данным агентства "Ренхап", после того, как рейс государственной авиакомпании КНДР Air Koryo приземлился в аэропорту Пекина, кортеж, охраняемый сотрудниками правоохранительных органов, направился в правительственный комплекс Diaoyutai Guesthouse.

По маршруту следования колонну сопровождали скорая помощь и 10 автобусов.

Как пишет "Синьхуа", визит лидера КНДР будет двухдневным и продлится до среды включительно.

Собщается, что это уже третья поездка Ким Чен Ына в Китай за последнее время. В марте состоялся первый визит, ставший для северокорейского лидера также первой его зарубежной поездкой с момента прихода к власти.