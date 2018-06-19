Опубликовано видео секретного прилета Ким Чен Ына в Китай

Японские операторы засняли момент, как лидер КНДР Ким Чен Ын спускается с борта самолета после прибытия в Пекин.
Операторы японской телекомпании NTV обнародовали их на сайте вещателя. По данным агентства "Ренхап", после того, как рейс государственной авиакомпании КНДР Air Koryo приземлился в аэропорту Пекина, кортеж, охраняемый сотрудниками правоохранительных органов, направился в правительственный комплекс Diaoyutai Guesthouse.
По маршруту следования колонну сопровождали скорая помощь и 10 автобусов.
Как пишет "Синьхуа", визит лидера КНДР будет двухдневным и продлится до среды включительно.
Собщается, что это уже третья поездка Ким Чен Ына в Китай за последнее время. В марте состоялся первый визит, ставший для северокорейского лидера также первой его зарубежной поездкой с момента прихода к власти.
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