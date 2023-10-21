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Илона Маска восхитило метро Санкт-Петребурга

0:33
Мир

Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на публикацию об одной из станций метрополитена Санкт-Петребурга.

Илона Маска восхитило метро Санкт-Петребурга
Фото: Телеграм-канал "Небожена"

Глава компании SpaceX оставил восхищённые смайлики под постом, рассказывающем о питерском метро.

"Станция Петербургского метрополитена. Входит в состав Кировско-Выборгской линии, расположена между станциями "Кировский завод" и "Ленинский проспект", — гласит пояснение под снимком в паблике.

Миллиардеру Илону Маску посоветовали оценить ещё и московское метро.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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