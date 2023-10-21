Американский изобретатель Илон Маск отреагировал на публикацию об одной из станций метрополитена Санкт-Петребурга.
Глава компании SpaceX оставил восхищённые смайлики под постом, рассказывающем о питерском метро.
"Станция Петербургского метрополитена. Входит в состав Кировско-Выборгской линии, расположена между станциями "Кировский завод" и "Ленинский проспект", — гласит пояснение под снимком в паблике.
Миллиардеру Илону Маску посоветовали оценить ещё и московское метро.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.