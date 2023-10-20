Global Times: вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц сектора Газа

Наложив вето на проект резолюции Бразилии по вопросу решения израильско-палестинского конфликта, США "запятнали себя" кровью невинных гражданских, заявили в Китае.

Фото: https://www.elaosboa.com/

По мнению авторов, Вашингтон занимается популизмом, говоря о правах человека, тогда как Штаты не хотят прекращения кровавого конфликта в секторе Газа.

"Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьёзной несправедливостью, — заявили авторы китайского издания Global Times. — США несут наибольшую ответственность в этом отношении и не могут уклониться от неё".

Ранее Бразилия представила на рассмотрение проект резолюции, в котором резко осудила "террористической атаки ХАМАС". Кроме того, в документе бразильская сторона призвала Израиль отменить призыв к мирному населению покинуть северные анклавы Газы и переместиться на юг. Однако представители США наложили на проект вето.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.