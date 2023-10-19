Лавров порекомендовал россиянам отдыхать в КНДР

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Прибывший с визитом в Северную Корею министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что россияне могут отдыхать в КНДР.

Фото: Openverse

Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и оценил туристический потенциал Северной Кореи.

Глава МИД РФ посоветовал российским туристам отдыхать в КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Россию.

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