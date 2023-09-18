СМИ: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после визита в Россию

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Ким Чен Ын вернулся в КНДР после своего визита в Россию, который, как сообщает газета "Нодон синмун", открывает новую главу в развитии двусторонних отношений.

Фото: Openverse

Согласно отчетам, утром 18 сентября специальный поезд Ким Чен Ына прошел приграничную железнодорожную станцию Туманган, где лидер тепло встретил пришедших поздороваться с ним.

Важно отметить, что Россия стала первым государством, которое Ким Чен Ын посетил с момента начала пандемии, в период которой границы страны были закрыты. 12 сентября его специальный поезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, где была проведена приветственная церемония, после чего он продолжил путешествие в Амурскую область, где состоялась встреча с Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

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