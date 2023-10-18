Журналист Хинкл: звук из видео говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе

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Журналист из США Джексон Хинкл обвинил израильскую армию в нанесении удара по больнице "Аль-Ахли", в результате которого, по предварительным данным, скончались свыше 500 человек, в том числе женщины и дети.

Фото: Openverse

Как пояснил корреспондент, звук "прилёта" из видеозаписи свидетельствует о том, что Израиль применил американские авиабомбы JDAM против сектора Газа.

"Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — отметил Хинкл в социальной сети X (бывшая Twitter*).

По его словам, на первой видеозаписи, попавшей в Сеть, можно услышать звук, издаваемый "крошечной ракетой" движения ХАМАС. Он добавил, что на втором клипе зафиксирован звук бомбы JDAM, на третьем — грохот от обрушения медицинского учреждения в секторе Газа.

Журналист подчеркнул: только Израиль мог реализовать атаку с помощью JDAM.

Ранее в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что страна не причастна к удару по больнице в Газе.

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