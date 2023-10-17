В Лондоне задержана Грета Тунберг

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Шведская активистка-эколог Грета Тунберг была задержана полицией во время очередной акции протеста в Лондоне, о чем сообщило экологическое движение Fossil Free London.

Фото: openverse.org

"Грета Тунберг только что была задержана" — опубликовало движение в социальной сети X*.

К сообщению прилагалась фотография, на которой были изображены два офицера, держащие Тунберг за руку, причем один из них демонстрировал значок с надписью "долой нефтедоллары".

Эта акция протеста произошла перед отелем, где проходил трехдневный форум энергетической разведки, в котором приняли участие представители крупнейших нефтяных и газовых компаний.

Стоит отметить, что всего за неделю до этого Грета Тунберг получила штраф за неповиновение приказам полиции в городе Мальме, о чем сообщил Telegram-канал "Радиоканал NSN".

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