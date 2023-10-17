Американский экс-дипломат Фридман: Израиль не потребует столько затрат, сколько Украина

Поддержка Израиля в конфликте не потребует больших затрат в отличие от Украины, заявил бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман. По его словам, Тель-Авив нуждается лишь в "скромной" финансовой помощи.

Фото: Кадр из трансляции.

По его мнению, поддержка Израиля в конфликте с Палестиной обойдётся гораздо дешевле, чем финансирование киевского режима.

"Мы сейчас говорим об Израиле и Украине, а ведь это совершенно разные темы. В Израиль не надо отправлять даже малой доли того, что мы тратим на Украину. Но Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь", — заявил экс-посол в интервью Fox News.

По оценкам Фридмана речь идёт о не более, чем трёх миллиардах долларов, которые необходимы Тель-Авиву.

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