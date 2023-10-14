Представитель МИД РФ Захарова заявила, что обвинения Москвы в снабжении ХАМАС — это спекуляции

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Представители Запада спекулируют ложными заявлениями о России и тем, что она якобы поставляет вооружения и снаряды ХАМАС. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons

На самом деле оружие, которое Запад передаёт Киеву, расходится по разным странам мира, и этот процесс уже никак не контролируется США и ЕС, добавила дипломат.

"В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур "ХАМАС" оружием и боеприпасами", — сказала Захарова.

Ранее Захарова предупредила, что "разгребать" последствия политики США на Ближнем Востоке придётся, как обычно, "всем остальным", потому что Вашингтон уже и так сделал в регионе всё, что "мог".