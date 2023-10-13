"Липовый" адвокат из Кениии, не проигравший не единого дела, был арестован за то, что выдовал себя за адвоката.
В Кении попался адвокат-самозванец, который блестяще выигрывал все дела, которые вёл.
Гений юриспруденции попался на проверке документов. Выяснилось, что выступавший в самых престижных судах страны юрист не имеет никакого профессионального образования.
Удивительно, но лже-адвокат выиграл все 26 дел, за которые брался.
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