ЕС выделит 3,5 млн евро на помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

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Европейский союз выделяет €3,5 млн (примерно $3,7 млн) для предоставления гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения в западной части Афганистану. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Фото: CreativeCommons

"После трагического землетрясения, произошедшего в выходные на западе Афганистана, ЕС предоставит экстренную гуманитарную помощь в размере €3,5 млн для удовлетворения насущных потребностей пострадавшего населения". — говорится в сообщении.

Из этой суммы €2,5 млн будет направлено "партнерам, работающим в области гуманитарной помощи на местах". Они будут предоставлять афганцам питьевую воду, медикаменты и временное жилье.

Кроме того, ЕС предлагает помощь "из собственных гуманитарных запасов в Дубае". Специализированные организации готовы доставить в Афганистан палатки, предметы гигиены и другие необходимые вещи. Общая стоимость операции оценивается примерно в €1 млн.