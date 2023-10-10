Первым россиянином, погибшим в Израиле, стал 47-летний гражданин из Калининградской области

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Первым россиянином, погибшим в Израиле, оказался Денис Беленький, проживавший в городе Балтийск в Калининградской области.

Фото: openverse.org

Согласно сообщению, Денис Беленький был 47 лет и родился в Балтийске, Калининградская область. Он имел двойное гражданство и работал офицером в израильской полиции в городе Сдерот. У него остались жена и трое детей. По данным СМИ, он переехал на Ближний Восток в начале 90-х годов, сообщает "Газета.ru".

Следует отметить, что 10 октября радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, захваченных бойцами ХАМАС в Израиле. Представитель движения Хусама Бадрана заявил, что у них нет информации о количестве пленных и их гражданстве. Он подчеркнул, что все, что говорится на эту тему, является "неточной информацией". Представитель палестинского движения также отметил, что ХАМАС в данный момент активно участвует в битве и направляет все свои усилия на укрепление позиций палестинцев на местах.

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