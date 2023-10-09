Израиль никогда не простит передачу вооружения ХАМАСу из Украины, если окажется, что так всё действительно происходило. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Политик считает, что украинцев теперь ждут "тяжёлые времена".
"Я думаю, что для украинцев, которые старались играть на двух полях — на израильском и на арабском, — наступили тяжелые времена, потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАСу", — сказал Джабаров.
Сенатор также уверен, что Украина отныне перестанет быть лидером мировой повестки, потому что у Запада появились новые насущные проблемы.
Также Джабаров уверен, что за эскалацию израильского конфликта прямую ответственность несут США, которые не позволили России продолжать посредническую миссию на Ближнем Востоке, а сами при этом ничего решить не смогли.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.