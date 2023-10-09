Беглый Чичваркин: "За кулисами Запад выкручивает руки Зеленскому"

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Украинского лидера Владимира Зеленского принуждают усесться за стол переговоров с Москвой и признать утраченными ряд территорий Незалежной.

Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил бежавший в Британию российский либерал-бизнесмен Евгений Чичваркин.

По его словам, в мире все желают российских ресурсов и сырья, поэтому за кулисами Зеленскому буквально выкручивают руки.

"Каких-то волевых политических решений, как мы видим, новых пакетов санкций нет и не будет. Я думаю, что, к огромному сожалению, то, что мы, может быть, не видим за кулисами, но доходят слухи, что Зеленскому постепенно выкручивают руки, усаживают за переговоры, чтобы признать временный статус оккупированных на данный момент территорий", — в эфире интернет-блога "Сейчас" сказал либеральный предприниматель.

Все хотят дальше покупать то, что РФ добывает из недр, и чтобы никто никому не мешал этого делать, подытожил Чичваркин.