"Вести недели": Зеленский потенциально опасен, он несёт с собой поцелуй смерти

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Украинский президент Владимир Зеленский потенциально опасен — он несёт с собой поцелуй смерти.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом подробно рассказано в репортаже телеканала "Россия 1".

По словам журналистов, именно из-за него Евросоюз разругался деградировал и раскололся. И много ли ещё будет бед у тех, кто вращается в "орбите Зеленского", задаётся вопросом обозреватель в "Вестях недели".

Приводится пример, как за неделю "нацистским зловонием" главе Украины удалось задушить сразу двух англосаксонских спикеров — Кевина Маккарти (Палата представителей американского Конгресса) и Энтони Рота (Канада).

Маккарти сгорел из-за тайного фонда поддержки Украины. Итог — отставка, первая в истории США. А в той же Канаде подгорает и рейтинг премьера Джастина Трюдо, принимавшего того же Зеленского в компании эсэсовца.

В "хромую утку" превращается и французский лидер Эммануэль Макрон. Он явно перебрал в объятиях с Зеленским, отметил телеканал. И если бы выборы во Франции были бы сегодня, то победила бы там Марин Ле Пен.