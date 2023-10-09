Согласно прогнозам американских чиновников, израильская армия объявит о начале наземной операции в секторе Газа в течение двух суток, передаёт Washington Post.
Один из собеседников газеты отметил, что ЦАХАЛ также попросил Вашингтон оказать содействие в вопросе обмена разведывательной информацией, связанной с южным Ливаном.
"Американские чиновники заявили в воскресенье, что ожидают, что Израиль начнёт наземное вторжение в Газу в течение ближайших 24-48 часов", — сказано в публикации.
Палестинско-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Военнослужащие ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого израильские власти сообщили о переходе страны в состояние войны.
Ночью 9 октября военные ЦАХАЛ поразили свыше 500 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В армии Израиля уточнили, что боевые действия против ХАМАС будут продолжены.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.