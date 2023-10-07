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В Белом доме удивились числу протестующих против отправки оружия Украине

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Мир

Бывший консультант Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что президент США Джо Байден был поражен масштабом оппозиции в отношении поддержки Украины. Эти высказывания он сделал в ходе интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера, сообщает Газета.Ru.

В Белом доме удивились числу протестующих против отправки оружия Украине
Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

"Администрация Белого дома была удивлена количеством людей, выступающих против поставки значительного объема вооружений в Киев", — отметил он.

По его мнению, именно Вашингтон инициировал конфликт на Украине и игнорировал позицию России в этом вопросе. Макгрегор подчеркнул, что можно было бы однозначно заявить, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее Конгресс США одобрил временный бюджет, не включив в него финансовую поддержку Украины. Тем не менее, Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя останавливать.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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