Турция заявила о поломке следующего на Украину сухогруза в проливе Дарданеллы

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Двигатель сухогруза Mitsos, следовавшего из Греции в Украину, столкнулся с неисправностью во время прохождения пролива Дарданеллы. Впоследствии турецкая береговая охрана отбуксировала судно в назначенный район якорной стоянки в Бозджааде.

Фото: " Bosphorus Bridge " by Alexxx Malev is licensed under CC BY-SA 3.0.

"195-метровое сухогрузное судно Mitsos, следовавшее из Греции в Украину, столкнулось с неисправностью двигателя во время прохождения через пролив Дарданеллы. Под руководством нашего капитана-лоцмана и с помощью буксира судно было благополучно отбуксировано к месту якорной стоянки в районе Бозджаада" — говорится в заявление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.