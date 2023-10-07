Турция заявила о поломке следующего на Украину сухогруза в проливе Дарданеллы

Двигатель сухогруза Mitsos, следовавшего из Греции в Украину, столкнулся с неисправностью во время прохождения пролива Дарданеллы. Впоследствии турецкая береговая охрана отбуксировала судно в назначенный район якорной стоянки в Бозджааде.
"195-метровое сухогрузное судно Mitsos, следовавшее из Греции в Украину, столкнулось с неисправностью двигателя во время прохождения через пролив Дарданеллы. Под руководством нашего капитана-лоцмана и с помощью буксира судно было благополучно отбуксировано к месту якорной стоянки в районе Бозджаада" — говорится в заявление.
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