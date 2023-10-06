Арестович* заявил, что украинцев покусали развращённые "до состояния чертей" россияне

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Алексей Арестович* объяснил, как Украина должна действовать, чтобы противостоять Вооружённым силам России.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Украинский военный аналитик заявил, что Владимир Путин развратил большинство россиян "до состояния чертей".

"Когда атакующие Z-омби нас покусали, расчеловечиванием заразились и мы", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* объяснил, что ответить на атаки ВС РФ Украина может уничтожением военного потенциала противника.

Он призвал собраться и добиться системного производства средств дальнего возмездия.

Аналитик предостерёг украинцев от превращения в зомби.

"Ибо если мы разрушим все их военные объекты, и убьём всех исполнителей, но при этом станем хотя бы наполовину такими как они — мы проиграли", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее сообщалось, что 51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области, где проходили поминки.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.