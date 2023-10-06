Алексей Арестович* объяснил, как Украина должна действовать, чтобы противостоять Вооружённым силам России.
Украинский военный аналитик заявил, что Владимир Путин развратил большинство россиян "до состояния чертей".
"Когда атакующие Z-омби нас покусали, расчеловечиванием заразились и мы", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* объяснил, что ответить на атаки ВС РФ Украина может уничтожением военного потенциала противника.
Он призвал собраться и добиться системного производства средств дальнего возмездия.
Аналитик предостерёг украинцев от превращения в зомби.
"Ибо если мы разрушим все их военные объекты, и убьём всех исполнителей, но при этом станем хотя бы наполовину такими как они — мы проиграли", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее сообщалось, что 51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области, где проходили поминки.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.