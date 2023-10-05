51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о подверждённой гибели 51 человека в сельском заведении общепита региона.

Тяжёлые ранения получили две женщины старше 50 лет. За их жизнь борются медики. В кафе во время удара ракетой проходили поминки по военному. Родственники военного, жена и сын, погибли.

Ранее власти Украины заявляли о взрывах в Харькове, Ровно, Львове и Ивано-Франковске.

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