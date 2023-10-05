Для мирного урегулирования украинского вопроса необходимо, чтобы президент США Джо Байден и лидер РФ Владимир Путин провели переговоры. Такое мнение выразила активистка движения Codepink Медея Бенджамин.
Американка также предложила организовать диалог государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По её мнению, Москва должна активно участвовать в переговорах по Украине. Она напомнила, что попытки подобных диалогов уже были, но провалились из-за политики США и Британии.
"Мы хотим увидеть, как Байден разговаривает с Путиным", — приводит РИА Новости комментарий Бенджамин.
Общение представителей России с руководством США и Североатлантического альянса необходимо для разрешения конфликта, заключила активистка.
Ранее обозреватель Al-Ayyam сообщил об усталости Запада от Украины и его готовности к исчезновению этой страны с карты мира.
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