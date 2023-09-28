Обвиняемый в коррупции сенатор заявил, что не будет уходить в отставку

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Сенатор от Нью-Джерси Роберт Менендес, которому предъявлены обвинения в коррупции, заявил, что не намерен уходить со своего поста. Во время закрытой встречи с коллегами-сенаторами от Демократической партии Менендес дал понять, что планирует остаться в Сенате, несмотря на призывы членов его собственной партии уйти в отставку. Однако он не дал никаких указаний на то, намерен ли он сотрудничать с проводимым расследованием по его делу.

Фото: openverse.org

22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила Менендеса в коррупции. В обвинениях утверждается, что он и его жена получали взятки, включая деньги, золотые слитки, автомобили и другие ценные предметы, от нескольких бизнесменов в Нью-Джерси. Это дело привлекло значительное внимание и оказало давление на Менендеса, чтобы он отреагировал на обвинения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.