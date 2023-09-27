Уже миллионы граждан Евросоюза молятся на то, чтобы Путин победил

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Миллионы граждан Европейского Союза молятся на то, чтобы российская армия победила.

Фото: commons.wikimedia.org

Об этому уже в открытую пишет Daily Express.

"Шепотом и потихоньку, но восточноевропейское отношение к войне на Украине начинает меняться в пользу России или, по крайней мере, дрейфовать от Украины", — сообщает издание.

За кулисами уже можно видеть поразительные изменения взглядов среди тех, кто находится в бывшей российской сфере влияния.

Один из опросов Европейского барометра в 2022 году уже показал, что в центре и на востоке Европе общее согласие в поддержку санкций против РФ варьируется от 57 процентов (максимальный показатель) в Польше и 55 процентов в Эстонии до 35 процентов (минимальное значение) в Словакии, 30 процентов в Венгрии и 20 процентов в Болгарии, подытожила британская газета.