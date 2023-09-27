ВОЗ предоставит поддержку беженцам, прибывшим из Нагорного Карабаха

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Женеве, что ВОЗ примет все необходимые меры для помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Он подчеркнул, что беженцы находятся в уязвимом положении, и выразил необходимость защиты гражданских лиц со всех сторон, а также соблюдения международного права. Гендиректор заверил, что ВОЗ будет предоставлять поддержку в этой ситуации.

Фото: Оpenverse

Ранее на пресс-конференции в Ереване пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян сообщила, что более 50 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже прибыли в Армению к моменту 14:00 по мск, сообщает ТАСС.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 19 сентября, и с тех пор обе стороны конфликта предпринимают различные действия. Международное сообщество призывает к прекращению боевых действий и возвращению к дипломатическому урегулированию конфликта. 20 сентября было достигнуто временное соглашение о прекращении огня.

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