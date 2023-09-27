Предположения о том, что за назначением советником президента Украины Владимира Зеленского бывшего футболиста Андрея Шевченко стоит российский олигарх Роман Абрамович, это выдумка. Так прокомментировал новость в беседе с Pravda. Ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Шевченко — известный украинский футболист. Это такая почётная должность. Да, он и раньше был депутатом. Я так понимаю, что люди, которые пытаются его с кем-то связать, немножко или врут, или перекручивают. Так как известная личность. Таких советников очень много, но это больше как награда для него", — объяснил политолог.
Эксперт отметил, что Шевченко действительно многие знают, он пересекался с разными олигархами со всех стран мира. Но это нормальное явление.
И назначение внештатным советником — это такой значок ему на грудь, что он отмечен президентом.
"Это не значит, что он на работу ходит. Такая красивая награда в виде должности", — заключил аналитик.
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