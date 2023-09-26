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Арестович* призвал "не торопиться" с заявлениями о гибели командующего Черноморского флота Соколова

1:08
Мир

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* призвал "не торопиться" с заявлениями о гибели командующего Черноморского флота Виктора Соколова при ударе по штабу в Севастополе. Информацию об этом распространили вчера, 25 сентября, украинские спецслужбы.

Арестович* призвал "не торопиться" с заявлениями о гибели командующего Черноморского флота Соколова
Фото: wikipedia.org

По мнению бывшего советника, новость может оказаться фейком.

"Я бы не спешил объявлять командующего ЧФ погибшим. Нет достоверной информации на этот счёт, несмотря на то, что наши силы Специальных операций объявили об этом. Я бы не торопился и подождал. Как бы не оказалось потом, что он жив-здоров, и нас посадили в большую лужу", — заявил Арестович* в эфире одного из YouTube-каналов.

Отметим, официально заявлений о гибели командующего ЧФ Россия пока не комментировала. Однако эксперты в Telegram со ссылкой на разные источники это опровергают.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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