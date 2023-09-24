Yle: опубликованы видеокадры, на которых Владимир Путин играет в теннис с Анатолием Собчаком в Финляндии

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Недавно в интернете появились ранее неизвестные кадры с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии в начале 1990-х годов. Видео, которое опубликовало издание Yle, показывает его поездку в соседнюю европейскую страну.

На этих кадрах российский лидер одет в белую майку и голубые спортивные штаны Adidas. Он играет в настольный теннис в команде со своим бывшим начальником и мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. Во время игры Собчак снимает себе футболку и продолжает играть топлес, в то время как Путин, наоборот, надевает на себя куртку из своего спортивного костюма. Мужчины на видео веселятся и шутят.

По информации, предоставленной Yle, видео было снято на острове Торсе, на южном побережье Финляндии, на вилле компании Thomesto Group. Согласно данным издания, видео записано примерно в 1991 году.