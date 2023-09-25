Индонезия выступила за построение коллективного глобального лидерства

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Власти Индонезии выступают за установление коллективного глобального лидерства и подчеркивают важность соблюдения международного права, заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди в ходе своего выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фото: openverse.org

Марсуди подчеркнула необходимость формирования коллективного мирового лидерства и отметила, что будущее мира не должно зависеть от небольшой группы могущественных стран, сообщает ТАСС. Она также подчеркнула важность уважения международного права, включая принципы суверенитета и территориальной целостности, чтобы решать споры мирным путем.

Министр отметила, что принцип коллективной ответственности важен в том числе для защиты интересов Палестины и Афганистана, и поддержала палестинское государство. Она также обещала помогать афганскому народу и защищать права женщин и девочек.

Кроме того, Марсуди выразила поддержку усилиям по разрешению ситуации в Мьянме и подчеркнула, что страны АСЕАН делают все возможное, чтобы помочь мьянманскому народу. Она напомнила о консенсусе из пяти пунктов, предложенном АСЕАН для урегулирования кризиса в Мьянме.

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