Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе задержаны

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Стало известно о задержании подозреваемых в убийстве российских миротворцев в Карабахе. Об этом пока неофициально в разговоре с РИА Новости сообщили в силовом ведомстве РФ.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Первые подозреваемые в преступлении задержаны", — рассказал источник.

Помимо этого, власти Азербайджана отстранили от занимаемой должности командира корпуса Вооружённых сил страны, подчинённые которого стреляли в машину с российскими миротворцами.

Днём ранее в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе машина, в которой находились российские миротворцы, подверглась обстрелу со стороны азербайджанских военных. Ехавшие в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пообещал провести тщательное расследование случившегося и наказать всех виновных.