Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал причину скандала с украинским зерном.
По его словам, конфликт начался из-за того, что интересы украинских олигархов, которые хотели реализовывать зерно в Польше, не были учтены Варшавой. Как пояснил министр, польские власти прежде всего должны защищать интересы своих фермеров.
"Спор с Украиной касается интересов украинских олигархов", — подчеркнул Блащак в эфире Polskie Radio.
Он добавил, что Варшава не собирается пускать предпринимателей с Украины на свой рынок, поскольку такая политика навредит полякам.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о вводе эмбарго на украинское зерно. Кроме того, в ООН польский лидер сравнил Украину с утопающим, который способен утащить своих помощников на дно.
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