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ЦБ Казахстана учредил специализированное подразделение для разработки цифрового тенге

1:14
Мир

Национальный банк Казахстана намерен провести тестирование цифровой валютной платформы (CBDC) до конца 2023 года. Глава Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР) Галымжан Пирматов ранее заявил, что регулятор поэтапно будет привлекать участников к развёртыванию цифрового токена, связанного с фиатной валютой тенге.

ЦБ Казахстана учредил специализированное подразделение для разработки цифрового тенге
Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

В начале текущей недели Национальный банк объявил о создании специализированного подразделения, ответственного за разработку и внедрение цифровой версии тенге на внутреннем рынке, пишет coinspot. io.

Казахстанский центр межбанковских расчетов (КЦМР) будет преобразован в Национальную платежную корпорацию (НПК), которая возьмет на себя практическое выполнение проекта CBDC, включая удаленную идентификацию пользователей и обработку денежных переводов.

Казахстан планирует выпустить цифровой тенге на блокчейн-платформе Binance Chain. Биржа Binance, которой была предоставлена лицензия на работу на внутреннем рынке в июне, предоставит техническую поддержку регулятору при создании и распространении цифровой валюты.

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Криптовалюта и цифровые валюты центральных банков (CBDC) что нового и как обрушат старые деньги?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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