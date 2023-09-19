ЦБ Казахстана учредил специализированное подразделение для разработки цифрового тенге

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Национальный банк Казахстана намерен провести тестирование цифровой валютной платформы (CBDC) до конца 2023 года. Глава Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР) Галымжан Пирматов ранее заявил, что регулятор поэтапно будет привлекать участников к развёртыванию цифрового токена, связанного с фиатной валютой тенге.

Фото: Pravda.Ru / Екатерина Широкова

В начале текущей недели Национальный банк объявил о создании специализированного подразделения, ответственного за разработку и внедрение цифровой версии тенге на внутреннем рынке, пишет coinspot. io.

Казахстанский центр межбанковских расчетов (КЦМР) будет преобразован в Национальную платежную корпорацию (НПК), которая возьмет на себя практическое выполнение проекта CBDC, включая удаленную идентификацию пользователей и обработку денежных переводов.

Казахстан планирует выпустить цифровой тенге на блокчейн-платформе Binance Chain. Биржа Binance, которой была предоставлена лицензия на работу на внутреннем рынке в июне, предоставит техническую поддержку регулятору при создании и распространении цифровой валюты.

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