Национальный банк Казахстана намерен провести тестирование цифровой валютной платформы (CBDC) до конца 2023 года. Глава Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР) Галымжан Пирматов ранее заявил, что регулятор поэтапно будет привлекать участников к развёртыванию цифрового токена, связанного с фиатной валютой тенге.
В начале текущей недели Национальный банк объявил о создании специализированного подразделения, ответственного за разработку и внедрение цифровой версии тенге на внутреннем рынке, пишет coinspot. io.
Казахстанский центр межбанковских расчетов (КЦМР) будет преобразован в Национальную платежную корпорацию (НПК), которая возьмет на себя практическое выполнение проекта CBDC, включая удаленную идентификацию пользователей и обработку денежных переводов.
Казахстан планирует выпустить цифровой тенге на блокчейн-платформе Binance Chain. Биржа Binance, которой была предоставлена лицензия на работу на внутреннем рынке в июне, предоставит техническую поддержку регулятору при создании и распространении цифровой валюты.
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