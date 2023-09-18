Польша, Словакия и Венгрия объявили бойкот координационной платформе ЕК, которая занимается вопросами, связанными с зерном. Такой стала реакция этих государств на угрозы киевских властей обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) по украинскому зерну.
Об этом сообщило польское агентство PAP.
"Венгрия, Польша и Словакия в ответ на угрозы Киева пожаловаться в ВТО прекращают участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам", — говорится в сообщении.
Такое неожиданное продолжение получил конфликт, связанный с вывозом украинского зерна.
Ранее киевское правительство сообщило, что собирается подать иск во ВТО. Причиной такого решения стало продление эмбарго на импорт четырёх видов масличных и зерновых культур с территории Украины, введённое Польшей, Словакией и Венгрией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.