Венгрия расширила запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины

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Венгрия расширила свой запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, включая зерно, еще на 20 видов сельскохозяйственной продукции. Это решение принято в связи с тем, что Венгрия стремится защитить своих местных фермеров, которые пострадали от импорта украинской сельскохозяйственной продукции по сниженным ценам.

Фото: openverse

Решение о введении ограничений на украинский импорт было вызвано опасениями по поводу практики демпинга и несоблюдения производственных стандартов ЕС в Украине. Эти факторы привели к снижению цен на украинскую продукцию, что сделало ее более конкурентоспособной на венгерском рынке в ущерб местным фермерам.

Венгрия, наряду с другими странами Центральной Европы, призвала Европейскую комиссию рассмотреть эти структурные проблемы и найти общее решение. Однако Европейская комиссия не продлила запрет на отдельные украинские сельскохозяйственные продукты после 15 сентября для Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

В ответ на решение Европейской комиссии Венгрия в одностороннем порядке продлила свой запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и расширила его, включив в него еще 20 видов товаров. Эти продукты относятся к различным категориям, таким как крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед.

Польша и Словакия также объявили о своем намерении продлить запрет на импорт зерна из Украины. Болгария не продлила свой запрет после 15 сентября, в то время как Румыния ожидает увидеть предложения, которые Украина представит Европейской комиссии по контролю за своим экспортом к 18 сентября.