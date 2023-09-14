Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионеры получили возможность пересчитать трудовой стаж с 1991 по 1998 годы
Власти Франции расследуют смерти сборщиков винограда в регионе Шампань
Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"
Один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти признан банкротом
В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
Дачникам рассказали о способах законной продажи своего урожая
В оккупированной ВСУ части Херсонской области Киев объявил эвакуацию
В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру

В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма

1:12
Мир

Аргентинские правоохранительные органы арестовали торговца литературой, содержащей пропаганду нацизма и антисемитизма, сообщает газета Pagina 12.

В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма
Фото: Openverse

Согласно информации, полученной из источника, более 200 экземпляров печатных материалов, связанных с идеологией нацизма, были изъяты в ходе обыска.

Посольство Российской Федерации в Аргентине выразило свою поддержку действиям аргентинских властей в борьбе с распространением нацистской идеологии. Согласно данным дипломатической миссии, среди изъятых материалов были произведения, автором которых был один из ведущих идеологов нацизма, Альфред Розенберг, а также юрист, который служил в украинской дивизии СС "Галичина" и позже бежал в Буэнос-Айрес в 1954 году, Юрий Крохмалюк.

Расследование по распространению нацистской литературы началось в 2021 году после того, как ассоциация израильских организаций Аргентины обратилась в полицию с жалобой на продажу материалов с антисемитским содержанием через интернет-магазин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему немцы бежали в Аргентину после Второй мировой?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*

В 2017 году в Чабановке в ЛНР состоялся футбольный матч, в котором приняли участие боевики националистического батальона "Айдар"*.

Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" школьников против батальона "Айдар"*
Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Профессор военно-медицинской академии рассказал о незаметном признаке болезни Альцгеймера
Катастрофа за катастрофой: ЕС предрекли проблемы из-за "американского пуделя"
Катастрофа за катастрофой: ЕС предрекли проблемы из-за "американского пуделя"
Последние материалы
Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"
В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма
Один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти признан банкротом
В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
Дачникам рассказали о способах законной продажи своего урожая
В оккупированной ВСУ части Херсонской области Киев объявил эвакуацию
В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру
Китай предупреждает ЕС о возможных последствиях из-за ограничения доступа на автомобильный рынок
Футболистов молодёжного "Реала" задержали за распространение интимного видео
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников