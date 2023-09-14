В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма

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Аргентинские правоохранительные органы арестовали торговца литературой, содержащей пропаганду нацизма и антисемитизма, сообщает газета Pagina 12.

Фото: Openverse

Согласно информации, полученной из источника, более 200 экземпляров печатных материалов, связанных с идеологией нацизма, были изъяты в ходе обыска.

Посольство Российской Федерации в Аргентине выразило свою поддержку действиям аргентинских властей в борьбе с распространением нацистской идеологии. Согласно данным дипломатической миссии, среди изъятых материалов были произведения, автором которых был один из ведущих идеологов нацизма, Альфред Розенберг, а также юрист, который служил в украинской дивизии СС "Галичина" и позже бежал в Буэнос-Айрес в 1954 году, Юрий Крохмалюк.

Расследование по распространению нацистской литературы началось в 2021 году после того, как ассоциация израильских организаций Аргентины обратилась в полицию с жалобой на продажу материалов с антисемитским содержанием через интернет-магазин.

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