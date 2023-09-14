Парламент Болгарии разрешил импорт зерна с Украины

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Парламент Болгарии проголосовал за разрешение импорта зерна из Украины, при этом 124 депутата поддержали отмену запрета, 67 — против, а 8 воздержались. Инициатива разрешить импорт украинского зерна была поддержана болгарским правительством во главе с премьер-министром Николаем Денковым, который считает, что это поможет снизить цены на продовольствие и бороться с инфляцией.

Фото: openverse

Однако не все поддержали это решение. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кирилл Витьев выразил опасения, что это негативно скажется на болгарских производителях зерна, что потенциально может привести к протестам. Он отметил, что местным фермерам будет трудно конкурировать с более дешевыми украинскими товарами, и подчеркнул необходимость более строгого контроля за украинским импортом для обеспечения соответствия требованиям ЕС.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия ввели запреты на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Позже эти меры были отменены в обмен на решение Европейской комиссии ввести эмбарго на некоторые украинские зерновые и масличные культуры до 15 сентября. Сейчас эти пять стран добиваются продления эмбарго, возможно, до конца года.

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