Журналист Моррис призвал Байдена "не дразнить медведя", напомнив ему о российском ракетном комплексе "Сармат"

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Российскому стратегическому ракетному комплексу "Сармат" не составит труда стереть с лица Земли территорию, равную по площади Франции. Об этом напомнил американский журналист Клейтон Моррис.

Фото: wikimedia.org

Обозреватель подчеркнул, что Россия "не блефует", её тактическое ядерное оружие приведено в состояние боевой готовности. А всего одной ракеты "Сармат" будет достаточно, чтобы территория, равная по площади Франции, просто перестала существовать.

Аналитик напомнил, что "Сармат" получил прозвище "Сатана II" среди представителей НАТО, потому что именно это оружие бьёт дальше всего среди существующих на сегодняшний день.

Моррис добавил, что сбить ракету "Сармат" невозможно, его "не берут" никакие современные средства ПВО.

"Иными словами, ничто ее не остановит и не сможет даже приблизиться к ней. Действительно, а почему бы нам не продолжить дразнить медведя, да, президент Байден?" — задал вопрос Моррис на YouTube-канале Redacted.

На прошлой неделе глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о постановке стратегического ракетного комплекса "Сармат" на боевое дежурство.