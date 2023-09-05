Бизнес ФРГ выразил надежду на возвращение в РФ после окончания конфликта и снятия санкций

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Уход немецких компаний с российского рынка действительно сопряжён со значительными трудностями, и их возвращение может зависеть от разрешения политических разногласий между странами и отмены санкций. Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс высказал такое мнение на инвестиционном форуме в Душанбе.

Фото: openverse

Хармс признал, что конфликт и санкции негативно сказались на экономических отношениях между Россией и Германией, которые ранее были прочными. Он подчеркнул, что потенциал для возвращения немецкого бизнеса на российский рынок существует, если будут решены политические вопросы.

Экономические связи между Россией и Германией значительно ухудшились после начала специальной военной операции и введения санкций западными странами в 2022 году. Экспорт из Германии в Россию резко сократился, и Восточный комитет немецкой экономики отметил ухудшение экономических отношений между двумя странами на два десятилетия.

В свете этих проблем немецкие компании ищут альтернативные рынки сбыта, причем некоторые из них выражают заинтересованность в выходе на рынки Центральной Азии

Ситуация между Россией и Германией остаётся нестабильной, и перспективы восстановления экономических отношений будут зависеть от разрешения политических конфликтов и отмены санкций

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.