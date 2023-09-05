Скотт Риттер: США придётся надеяться на прощение после победы РФ на Украине

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Вашингтону придётся надеяться на прощение со стороны Москвы после победы российской армии в результате украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, у коллективного Запада накопились "огромные грехи". При этом он добавил, что граждане РФ отличаются "большим сердцем".

"И мы должны надеяться на то, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать", — подчеркнул Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на YouTube.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что ВС России одержат победу над украинской армией. Однако Москва не будет такой же мстительной, как Вашингтон, заключил экс-разведчик.

Ранее Риттер исключил вероятность добровольного ухода РФ с территории Крыма. Военный эксперт отметил, что НАТО и Киев мечтают о таком сценарии, однако он нереализуем.