Североатлантический альянс воспримет как победу лишь добровольный уход РФ с новых регионов и Крымского полуострова, однако такой сценарий нереализуем, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, если теория встретится с реальной действительностью, это приведёт к многочисленным жертвам.
"Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдёт", — отметил Риттер в эфире Gegenpol, оценивая стремление НАТО выгнать РФ из Крыма.
Он напомнил, что альянс совместно с украинским руководством допустили тактическую ошибку, которая привела к большому количеству погибших. Как подчеркнул экс-разведчик, украинское контрнаступление вскоре окончательно провалится. Риттер обвинил НАТО в неудачах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее крымский политик Юрий Гемпель заявил, что попытка ВСУ вторгнуться в Крым закончится капитуляцией киевского режима.
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