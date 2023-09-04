Экс-посол Франции назвала расширение БРИКС успехом

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Принятие новых стран в состав БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) является успехом для этого сообщества и свидетельствует о переходе к новому многополярному миру. Такое мнение было высказано бывшим посолом Франции в России (2017-2019) Сильви Берманн в эфире передачи "Le club", которая транслировалась на сайте газеты "Le Figaro".

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

"Принятие новых стран в БРИКС свидетельствует об успехе этого сообщества. Ранее подобного не наблюдалось. Сейчас у нас уже шесть новых членов, несмотря на то, что было более 40 кандидатов", — подчеркнула она.

По мнению Берманн, высокий интерес многих стран к БРИКС обусловлен их собственным видением мирового порядка, которое отличается от западного.

"Их представление о современном мире заключается в том, что он должен быть многополярным", — сказала она. "Они больше не хотят зависеть от одного или двух главных партнеров, они не желают, чтобы им что-то диктовали".

Дипломат подчеркнула, что новый мир, как его видят развивающиеся страны, предполагает равноправное сосуществование, а не подчинение интересам других. Берманн также выразила мнение, что поездка президента Франции Эмманюэля Макрона на саммит БРИКС в ЮАР, где он попытался убедить эти страны не поддерживать Россию, была неэффективной.

"Его идея заключалась в том, чтобы убедить все эти страны не поддерживать Россию, — сказала она. — Но, на мой взгляд, это не сработало".

Решение о принятии в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято на саммите организации в августе в Йоханнесбурге и вступит в силу с 1 января 2024 года.