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В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену

2:02
Мир

Большинство членов Палаты представителей США готовы поддержать идею о начале расследование в рамках процедуры импичмента в отношении американского президента Джо Байдена, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В палате представителей заявили о поддержке запуска импичмента Байдену
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Теперь я уверена, что у нас будет достаточно голосов в Палате, когда мы вернемся в сентябре, чтобы, наконец, начать расследование по импичменту", — написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).

Для того чтобы данная инициатива прошла в Палате, ее должны поддержать более половины конгрессменов. В начале сентября Грин заявила, что настало время для предоставления Байденом всех его коммуникаций под его именем или псевдонимами, банковских выписок, источников дохода, журнала посетителей и подробностей встреч в его доме в штате Делавэр. Также она потребовала предоставить "список рецептурных лекарств, которые могли бы объяснить его когнитивный упадок".

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти ранее выразил поддержку голосованию о начале расследования по процедуре импичмента в отношении Байдена, на фоне сообщений о возможности начать процедуру без голосования.

Маккарти сообщил, что собранная республиканцами информация позволяет поднять вопрос об импичменте Байдена, так как, по его словам, семья президента США связана с "культурой коррупции". Маккарти также утверждал, что расследование предполагаемых случаев коррупции с участием президента США и его сына Хантера Байдена требует инициирования импичмента главе государства. Как отмечал этот высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательной власти США в сборе необходимой информации для расследования в отношении президента.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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